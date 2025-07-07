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В МЧС рассказали, что предупреждали о плохой погоде в Хибинах

МЧС предупреждало о плохой погоде в дни забега в Хибинах с двумя погибшими

МЧС предупреждало о плохой погоде в дни забега «Спортфест Хибины-2025» в Мурманской области, однако организаторы не отменили мероприятие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Дина Рыгина, передает «РИА Новости».

В МЧС также сообщили, что эвакуировали с трассы всех спортсменов. Всего в забеге принимали участие более 500 человек, уточнили в ведомстве.

«Более 11 часов потребовалось, чтобы проверить все трассы и убедиться в том, что никто не остался в горах. Как отмечают спасатели, на перевале была сильная метель, следы людей буквально за час исчезали совсем», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Хибины — это горный массив в Мурманской области, популярное место для занятий спортом и туризмом, включая горные походы, лыжные и трейловые забеги.

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Во время трейла «Хибины» в регионе 6 июля из-за «сложных погодных условий» погибли два человека — петербурженка и москвич. Как сообщила ранее Рыгина, МЧС на протяжении трех дней «информировало население и рекомендовало воздержаться от прогулок и поездок». Организаторы трейла накануне также предупреждали о «крайне плохом» прогнозе погоды, но не отменили мероприятие.

СК возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России. Статья предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

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Теги
Полина Харчевникова
МЧС Мурманская область Хибинские горы плохая погода предупреждение
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