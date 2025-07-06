Трамп ввел режим бедствия в пострадавшем от наводнения округе Техаса
Президент США Дональд Трамп ввел режим бедствия в округе Керр в Техасе, где при наводнении погибли как минимум 69 человек. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.
«Подписал декларацию о масштабном стихийном бедствии для округа Керр в Техасе. Администрация Трампа продолжает тесно сотрудничать с властями штата и местными руководителями», — написал президент.
Трамп добавил, что из округа были эвакуированы более 850 человек.
Как пишет The New York Times, среди погибших — 21 ребенок. Спасатели продолжают поиски людей, в том числе детей, которые числятся пропавшими без вести в христианском лагере для девочек «Мистик».
По данным шерифа округа Керр, 11 воспитанниц и один вожатый летнего лагеря до сих пор не найдены. На пресс-конференции в воскресенье утром представители властей округа Керр не назвали возможное общее число пропавших без вести в результате наводнения.
Национальная метеослужба США предупредила, что в воскресенье в центральном Техасе ожидаются дополнительные осадки, что может вызвать новые внезапные паводки.
«Лагерь ужасно разрушен, и я не видел ничего подобного ни при одном стихийном бедствии, — заявил губернатор Техаса Грег Эбботт. — Мы не остановимся, пока не найдем всех девушек, которые были в тех домиках».
Наводнение в округе Керр произошло 4 июля и было вызвано сильным ливнем. Летний христианский лагерь «Мистик» расположен недалеко от реки Гваделупе, уровень которой поднялся более чем на 6 м за два часа.
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