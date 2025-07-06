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Трамп ввел режим бедствия в пострадавшем от наводнения округе Техаса

Трамп ввел режим бедствия в пострадавшем от наводнения округе Техаса Керр
Фото: Sergio Flores / Reuters
Фото: Sergio Flores / Reuters

Президент США Дональд Трамп ввел режим бедствия в округе Керр в Техасе, где при наводнении погибли как минимум 69 человек. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«Подписал декларацию о масштабном стихийном бедствии для округа Керр в Техасе. Администрация Трампа продолжает тесно сотрудничать с властями штата и местными руководителями», — написал президент.

Трамп добавил, что из округа были эвакуированы более 850 человек.

Трамп ввел режим бедствия в пострадавшем от наводнения округе Техаса
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Как пишет The New York Times, среди погибших — 21 ребенок. Спасатели продолжают поиски людей, в том числе детей, которые числятся пропавшими без вести в христианском лагере для девочек «Мистик».

По данным шерифа округа Керр, 11 воспитанниц и один вожатый летнего лагеря до сих пор не найдены. На пресс-конференции в воскресенье утром представители властей округа Керр не назвали возможное общее число пропавших без вести в результате наводнения.

Последствия наводнения в Техасе. Фоторепортаж
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Национальная метеослужба США предупредила, что в воскресенье в центральном Техасе ожидаются дополнительные осадки, что может вызвать новые внезапные паводки.

«Лагерь ужасно разрушен, и я не видел ничего подобного ни при одном стихийном бедствии, — заявил губернатор Техаса Грег Эбботт. — Мы не остановимся, пока не найдем всех девушек, которые были в тех домиках».

Наводнение в округе Керр произошло 4 июля и было вызвано сильным ливнем. Летний христианский лагерь «Мистик» расположен недалеко от реки Гваделупе, уровень которой поднялся более чем на 6 м за два часа.

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Техас США наводнение Дональд Трамп стихийное бедствие
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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