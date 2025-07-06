Аэропорты Иваново, Тамбова и Ярославля возобновили рейсы

Аэропорты Иваново, Тамбова и Ярославля возобновили прием и отправку самолетов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко в 22:16.

О введении ограничений в тамбовском аэропорту Кореняко писал в 22:25 4 июля, в ивановском — в 8:50 5 июля.

Вечером 6 июля в ведомстве уточнили, что рейсы не принимают и не отправляют пять аэропортов: ивановский, калужский, псковский, тамбовский и петербургский Пулково.

Затем ограничения на полеты сняли в аэропортах Калуги и Пскова. Петербургский Пулково возобновил прием самолетов на час, с 21:30 до 22:30 мск.