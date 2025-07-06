Над Новгородской областью сбили беспилотник

Один беспилотник уничтожили над Новгородской областью, сообщил губернатор региона Александр Дронов.

«Над территорией Новгородской области сбит один БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале. Глава не уточнил, есть ли последствия или пострадавшие в результате атаки.

Накануне российские силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, один из них был уничтожен над Новгородской областью. Остальные — над Брянской, Рязанской и Орловской областями.