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Политика ,  
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Глава РФПИ Дмитриев заявил о начале эпохи Глобального Юга

Экономические показатели показывают подъем Глобального Юга, государства которого входят в БРИКС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что доля стран объединения составляет половину глобального экономического роста, около 45% населения страны, а также около 40% мирового ВВП по сравнению с 29% у «Большой Семерки».

«Эпоха Глобального Юга настала», — написал Дмитриев на своей странице в X.

К странам Глобального Юга, которые входят в БРИКС, относятся Бразилия, Индия, Китая, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Стала известна страна, которая примет саммит БРИКС в 2026 году
Политика
Нью-Дели, Индия

Объединение БРИКС (BRICS) возникло в июне 2006 года. Первоначальное название объединения, БРИК, — акроним из первых букв названий четырех стран (Бразилия, Россия, Индия и Китай). После присоединения к нему ЮАР в 2010 году добавили еще букву С (S, South Africa).

В 2023 году в объединение пригласили шесть государств — Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Эфиопию. Но Аргентина, когда ее президентом стал Хавьер Милей, отказалась от членства, а Саудовская Аравия до сих пор не определилась со вступлением, оставаясь в статусе приглашенной страны.

На саммите в Казани в октябре 2024 года была учреждена новая категория «страна — партнер объединения». С 1 января 2025 года этот статус получили Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. 6 января 2025 года Индонезия неожиданно стала десятым полноправным членом БРИКС.

В 2025 году саммит стран БРИКС проходит 6–7 июля в Бразилии. Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин принял участие в саммите по видеосвязи.

Также не будет на саммите китайского лидера Си Цзиньпина. Его, как и Путина, заменит глава МИДа — Ли Цян. На таком же уровне представлены и несколько других государств, в том числе Иран.

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Персоны
Полина Харчевникова
Кирилл Дмитриев БРИКС РФПИ глобальный Юг
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
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