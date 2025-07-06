Над Смоленской областью за пять часов сбили два дрона
Российские силы ПВО сбили над Смоленской областью два беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
По его словам, первый дрон уничтожили около 2:00 мск, второй — в 7:00 мск. Предварительно, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.
Губернатор также напомнил жителям о необходимости соблюдения правил безопасности — гражданам стоит избегать открытых пространств, отойти от окон и не проводить съемку действий сил ПВО.
5 июля за день над Смоленской областью сбили 11 беспилотников. Для соблюдения мер безопасности в регионе ограничили использование мобильного интернета. Разрушений и пострадавших нет.
Всего за ночь на 5 июля над 15 российскими регионами были перехвачены 94 дрона. Больше всего — над Воронежской областью.
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