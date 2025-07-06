ФПК: в поезда между Москвой и Петербургом включили дополнительные вагоны

В поезда между Москвой и Петербургом включили дополнительные вагоны

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя компания РЖД) на фоне задержки рейсов в столичных аэропортах включила дополнительные вагоны в составы поездов из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в Москву и обратно, сообщил перевозчик в своем телеграм-канале.

Дополнительные плацкартные и купейные вагоны были включены в связи с возросшим спросом на поездки железнодорожным транспортом, отметили в ФПК.

Так, вагоны включены в составы поездов: № 1/2 «Красная стрела» Санкт-Петербург — Москва (6, 7 и 8 июля), № 37/38 Выборг — Москва (6 и 7 июля), № 163/164 Санкт-Петербург — Москва (7 и 8 июля), № 35/36 Нижний Новгород — Москва (6 июля).

В случае необходимости, а также при наличии технических возможностей будет принято решение о включении дополнительных вагонов в составы других поездов, добавили в ФПК.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» также включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда № 53/54 «Гранд Экспресс» сообщением Санкт-Петербург — Москва и Москва — Санкт-Петербург отправлением 6 июля.

В аэропорту Пулково пассажиров рейсов, вылет которых запланирован на вечернее и ночное время, попросили следить за расписанием через онлайн табло аэропорта. Также в случае переноса вылета пассажиров попросили не приезжать в аэропорт заблаговременно.

В аэропорту Шереметьево отметили, что в связи с длительными ограничениями на полеты 5 и 6 июля время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Рейсы на вылет и прилет обслуживаются в порядке очередности согласно суточного плана, отметили в аэропорту.

На фоне временного закрытия столичных и петербургского аэропортов 5–6 июля пассажирам стало сложнее добираться из Петербурга в Москву и в обратном направлении.

Паузы в работе Пулково начались в ночь на 5 июля (сначала с 23:25 4 июля по 1:50, затем с 2:49 по 5:44; время дано по публикациям Росавиации). В течение дня 5 июля воздушная гавань также приостанавливала работу с 16:32 по 17:40, потом с 22:15 по 0:29. 6 июля в первой половине дня аэропорт работал штатно, но в 17:00 полеты снова прекратили. С 21:30 до 22:30 аэропорт возобновил прием рейсов.

5 июля была ограничена работа московского Шереметьево. Около 11:00 Росавиация сообщила, что вылеты из аэропорта приостановлены из-за «ограничений в ряде секторов московской воздушной зоны и усиления ветра». В 14:38 там заявили, что воздушая гавань снова работает штатно.