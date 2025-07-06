В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с розовым лишаем в Таиланде

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Роспотребнадзор держит на контроле эпидемиологическую ситуацию в Таиланде в связи с сообщениями о росте заболеваемости розовым лишаем. Об этом говорится на сайте ведомства.

«По имеющейся информации, департамент медицинских услуг страны выпустил медицинское предупреждение о розовом лишае, кожном заболевании, которое часто встречается в сезон дождей. Количество заболевших не уточняется», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Там напомнили, что розовый лишай Жибера — это кожное заболевание, предположительно, вирусной природы, которое чаще проявляется у детей и молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет. Как правило, оно возникает на фоне ослабленного иммунитета, стресса, переохлаждения или аллергических реакций.

Обычно розовый лишай развивается через одну–четыре недели после перенесенного инфекционного заболевания и проявляется красновато-розовыми пятнами диаметром несколько сантиметров. Помимо кожных проявлений у некоторых пациентов наблюдаются головная боль, лихорадка, боли в суставах и мышцах, добавили в Роспотребнадзоре.

Там также отметили, что заболевание не считается заразным и чаще всего проходит само за шесть–восемь недель, однако врачи рекомендуют обращаться за медицинской помощью при первых симптомах.

В целях профилактики инфекций необходимо тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, пить только бутилированную или кипяченую воду и избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций, заключили в Роспотребнадзоре.

Таиланд — одно из самых популярных туристических направлений среди россиян. В марте Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что с декабря 2024 года по февраль 2025 года в страну приехали более 726 тыс. российских граждан.