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Общество ,  
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Кадры забега в Хибинах, в ходе которого погибли два человека. Видео

Появилось видео забега в Хибинах, в ходе которого погибли два человека

Кадры забега в Хибинах, в ходе которого погибли два человека. Видео
Video

Появилось видео забега «Хибины» в Мурманской области, во время которого погибли два человека. Кадры сняли участники трейла (забега по пересеченной местности).

На видео люди бегут по тропам в горной местности, при этом видно, что по прошествии времени погода ухудшается, местность заснежена и дует ветер.

По информации телеграм-канала Mash, причиной смерти участников забега, по предварительным данным, стало переохлаждение. По словам одного из бегунов, во время трейла шел мокрый снег и дул ветер со скоростью более 20 м/с, а температура была около нуля. Как пишет «РИА Новости», причина гибели двух человек на трейле не связана с травмами.

В Мурманской области погибли два участника забега «Хибины»
Общество
Хибины

СК Мурманской области сообщили РБК, что причина смерти участников спортивного мероприятия будет установлена в ходе проведения назначенных следствием судебно-медицинских экспертиз.

Следователи возбудили уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России. Статья предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

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Андрей Чибис забег смерть Мурманская область
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Андрей Чибис
политик, губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
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