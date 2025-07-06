В аэропортах Пскова и Калуги ограничили полеты

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Пскова и Калуги (Грабцево), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об объявлении в регионе режима «Беспилотная опасность». Он отметил, что в отдельных районах области возможны перебои в работе мобильной связи и ограничения скорости мобильного интернета.

Последний раз ограничения в аэропорту Калуги вводили днем 4 июля, они действовали до утра 6 июля.

Ранее 6 июля ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, позже в Росавиации сообщили об их отмене.

Минобороны ранее сообщило, что в ночь на воскресенье средства ПВО сбили 120 беспилотников ВСУ. Больше всего — 30 дронов — сбили над Брянской областью, 29 — над Курской, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородской, 13 — над Тульской.

Еще четыре беспилотника сбили над Калужской областью, три — над Ленинградской, по два — над Смоленской и Новгородской и по одному над Тверской областью и акваторией Азовского моря.