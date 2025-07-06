 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Эстонии вертолет упал в Балтийское море

В Эстонии вертолет с семью человеками на борту упал в Балтийское море

В Эстонии в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа упал вертолет, передает ERR.

Все семь человек, находившихся на борту, живы и не нуждаются в медицинской помощи. Спасатели доставили их в порт Викати.

Вертолет принадлежит компании Silberauto, владельцем которой является предприниматель Вяйно Калдоя, согласно информации Õhtuleht.

15 июня в Греции частный вертолет потерпел крушение в пригороде Афин Вульягмени. На борту находились пять человек — четверо граждан США и греческий пилот. Все они не пострадали. 

Вертолет вылетел из Аспропиргоса, сделал остановку в Вульягмени для посадки пассажиров и должен был направиться на остров Миконос. Вскоре после взлета с вертолетной площадки пилот зафиксировал неисправность. Пассажиры самостоятельно выбрались из вертолета по указанию пилота до падения воздушного судна в воду.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака

Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже

На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты

В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд

Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика

Илон Маск объявил о создании собственной политической партии

Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алина Черкашина
Эстония вертолёт Балтийское море
Материалы по теме
В Таиланде военный вертолет сел на школьное футбольное поле. Видео
Общество
В Могадишо разбился вертолет миротворческих сил Африканского союза
Общество
Вертолет с туристами из США упал в море у берегов Греции. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Ереван ответил на заявления Киева об усилении военного присутствия России Политика, 13:51
СК завел уголовное дело по факту гибели двух участников забега «Хибины» Общество, 13:47
TON запустила программу «золотых виз» в ОАЭ Технологии и медиа, 13:37
В Эстонии вертолет упал в Балтийское море Политика, 13:36
ЦСКА и «Локомотив» устроили массовую потасовку в Юношеской лиге Спорт, 13:28
В Дагестане подростка арестовали по делу о подготовке теракта Политика, 13:24
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Полтавской области произошел взрыв в военкомате Политика, 13:08
Полицию вызвали к могиле футболиста Диогу Жоты из-за толп фанатов Спорт, 12:38
Хинштейн рассказал, что Гудков стал первым в стране дважды Героем России Политика, 12:37
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
В Мурманской области погибли два участника забега «Хибины» Общество, 12:20
Зеленский анонсировал увеличение производства дальнобойного оружия Политика, 12:18
Российские военные взяли два села в Харьковской области и ДНР Политика, 12:16