В Эстонии вертолет упал в Балтийское море

В Эстонии вертолет с семью человеками на борту упал в Балтийское море

В Эстонии в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа упал вертолет, передает ERR.

Все семь человек, находившихся на борту, живы и не нуждаются в медицинской помощи. Спасатели доставили их в порт Викати.

Вертолет принадлежит компании Silberauto, владельцем которой является предприниматель Вяйно Калдоя, согласно информации Õhtuleht.

15 июня в Греции частный вертолет потерпел крушение в пригороде Афин Вульягмени. На борту находились пять человек — четверо граждан США и греческий пилот. Все они не пострадали.

Вертолет вылетел из Аспропиргоса, сделал остановку в Вульягмени для посадки пассажиров и должен был направиться на остров Миконос. Вскоре после взлета с вертолетной площадки пилот зафиксировал неисправность. Пассажиры самостоятельно выбрались из вертолета по указанию пилота до падения воздушного судна в воду.