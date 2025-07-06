В Эстонии вертолет упал в Балтийское море
В Эстонии в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа упал вертолет, передает ERR.
Все семь человек, находившихся на борту, живы и не нуждаются в медицинской помощи. Спасатели доставили их в порт Викати.
Вертолет принадлежит компании Silberauto, владельцем которой является предприниматель Вяйно Калдоя, согласно информации Õhtuleht.
15 июня в Греции частный вертолет потерпел крушение в пригороде Афин Вульягмени. На борту находились пять человек — четверо граждан США и греческий пилот. Все они не пострадали.
Вертолет вылетел из Аспропиргоса, сделал остановку в Вульягмени для посадки пассажиров и должен был направиться на остров Миконос. Вскоре после взлета с вертолетной площадки пилот зафиксировал неисправность. Пассажиры самостоятельно выбрались из вертолета по указанию пилота до падения воздушного судна в воду.
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