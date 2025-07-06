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Общество ,  
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Число жертв наводнения в Техасе превысило 50

Фото: Eric Vryn / Getty Images
Фото: Eric Vryn / Getty Images

В американском штате Техас при наводнении погиб как минимум 51 человек, сообщает CNN.

Спасатели продолжают поиски 27 детей, которые числятся пропавшими без вести в христианском лагере для девочек «Мистик» в округе Керр.

«Лагерь ужасно разрушен, и я не видел ничего подобного ни при одном стихийном бедствии, — заявил губернатор Техаса Грег Эбботт. — Мы не остановимся, пока не найдем всех девушек, которые были в тех домиках».

Из округа Керр эвакуировали более 850 человек.

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Наводнения в Техасе происходят регулярно и считаются одной из самых частых и разрушительных природных катастроф в штате.

Наводнение в округе Керр произошло 4 июля и было вызвано сильным ливнем. Для спасения и эвакуации жителей были задействованы вертолеты, тактические военные машины, лодки и пловцы-спасатели.

Число жертв наводнения в Техасе превысило 50
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Летний христианский лагерь «Мистик» расположен недалеко от реки Гваделупе, уровень которой поднялся более чем на 6 м за два часа.

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Александра Озерова
Техас наводнение детский лагерь жертвы
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