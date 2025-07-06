После аварийной посадки самолета в Забайкалье госпитализировали 9 человек
Девять человек госпитализировали после жесткого приземления самолета Ан-2, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Александр Осипов.
По его словам, трое из них находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает, остальные — в состоянии средней степени тяжести.
«Девять пострадавших из самолета Ан-2 получают помощь в Краевой клинической больнице», — сказал Осипов и добавил, что еще один человек отказался от госпитализации.
Ранее губернатор сообщил о восьми пострадавших
6 июля самолет в Читинском районе Забайкальского края совершил аварийную посадку через 16 минут после взлета. На борту находились десять парашютистов и один член экипажа.
Причиной инцидента прокуратура назвала неисправность двигателя.
Читайте РБК в Telegram.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео
В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана
Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата
У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов