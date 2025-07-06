После аварийной посадки самолета в Забайкалье госпитализировали 9 человек

Девять человек госпитализировали после жесткого приземления самолета Ан-2, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Александр Осипов.

По его словам, трое из них находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

«Девять пострадавших из самолета Ан-2 получают помощь в Краевой клинической больнице», — сказал Осипов и добавил, что еще один человек отказался от госпитализации.

Ранее губернатор сообщил о восьми пострадавших

6 июля самолет в Читинском районе Забайкальского края совершил аварийную посадку через 16 минут после взлета. На борту находились десять парашютистов и один член экипажа.

Причиной инцидента прокуратура назвала неисправность двигателя.