Прокуратура назвала причину жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье
Причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края стала неисправность двигателя, сообщил заместитель читинского транспортного прокурора Илья Гладченко. Его слова передает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ранее ТАСС сообщил, что в результате жесткой посадки Ан-2 пострадали десять человек. До этого региональное управление МЧС сообщало о восьми пострадавших. Всего на борту находились 11 человек — десять парашютистов и один член экипажа.
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в ночь на 6 июля через несколько минут после взлета. Это произошло в 9:30 по местному времени (03:30 мск). Губернатор Забайкалья Александр Осипов сначала сообщил о восьми пострадавших.
Двое человек в тяжелом состоянии и шесть в состоянии средней тяжести госпитализировали в Краевую клиническую больницу. По его словам, местные жители не пострадали. Затем Осипов уточнил, что число госпитализированных увеличилось до девяти.
Читинская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.
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