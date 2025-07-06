В столице Камчатки человек погиб из-за опрокинувшегося автомобиля

Video

В Петропавловске-Камчатском легковой автомобиль протаранил ограждение и опрокинулся, в результате чего погиб один человек. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГАИ Камчатского края.

«Один человек погиб, трое доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

По данным «Камчатка-Информ», авария произошла утром 6 июля около торгового центра «Глобус» на улице Вулканной. После полученных в результате ДТП повреждений автомобиль восстановлению не подлежит.

Как сообщили агентству очевидцы, в автомобиле находились молодые люди, которые могли возвращаться в Петропавловск-Камчатский после ночного отдыха в термальных источниках Паратунской зоны.