Прокуратура начала проверку из-за жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье

Читинская транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкальском крае, в результате которой пострадали десять человек. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства.

«Читинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, погибших в результате происшествия нет.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку под Читой в районе СНТ «Топограф» в ночь на 6 июля через несколько минут после взлета, возгорания не последовало. В результате аварийной посадки самолета пострадали десять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, сообщал региональный минздрав.

На борту самолета находились десять парашютистов и один член экипажа.

По данным МЧС, борт принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).