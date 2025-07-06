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Прокуратура начала проверку из-за жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье

Читинская транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкальском крае, в результате которой пострадали десять человек. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства.

«Читинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, погибших в результате происшествия нет.

Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье выросло до 10
Общество

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку под Читой в районе СНТ «Топограф» в ночь на 6 июля через несколько минут после взлета, возгорания не последовало. В результате аварийной посадки самолета пострадали десять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, сообщал региональный минздрав.

На борту самолета находились десять парашютистов и один член экипажа.

По данным МЧС, борт принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

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Теги
Плугина Ирина
Забайкалье Чита самолет проверка прокуратура
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