Прокуратура начала проверку из-за жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье
Читинская транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкальском крае, в результате которой пострадали десять человек. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства.
«Читинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, погибших в результате происшествия нет.
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку под Читой в районе СНТ «Топограф» в ночь на 6 июля через несколько минут после взлета, возгорания не последовало. В результате аварийной посадки самолета пострадали десять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, сообщал региональный минздрав.
На борту самолета находились десять парашютистов и один член экипажа.
По данным МЧС, борт принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).
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