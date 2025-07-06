В Ленобласти легкомоторный самолет экстренно сел на трассу А-120

В Ленинградской области в районе деревни Таменгонт легкомоторный самолет экстренно сел на трассу А-120, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 5 июля. По предварительным данным, пилот легкомоторного самолета находился на борту вместе с собственником воздушного судна. Ведомство организовало проверку.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, вынужденная посадка произошла в Ломоносовском районе. В ведомстве уточнили, что на борту самолета находилось три человека, пострадавших нет.

Как передает «Фонтанка» со ссылкой на экстренные службы, предварительной причиной вынужденной посадки самолета стал отказ левого двигателя.

В конце марта легкомоторный самолет L-4 во время тренировочного полета совершил экстренную посадку около деревни Лесково Вологодской области.

В результате происшествия никто не пострадал.

Пилотом самолета был директор Вологодского подшипникового завода Александр Горец, имевший разрешение на полеты, писал телеграм-канал Baza. Решение садиться на трассу было принято из-за технических неполадок, возникших во время полета.