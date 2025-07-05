Porsche врезался в остановку в центре Казани
В центре Казани автомобиль марки Porsche въехал в остановку, сообщает «Вечерняя Казань».
Авария произошла на улице Горького рядом с Лядским садом. Владелец Porsche на дороге столкнулся с другой машиной, изменил траекторию движения и врезался в остановку.
ТАСС со ссылкой на МВД Татарстана пишет, что Porsche пытался уйти от столкновения с машиной марки Ford — автомобиль поворачивал со средней полосы налево, а Porsche двигался по крайней левой полосе.
В результате наезда на остановку водитель пострадал, ранения получили женщины и мужчина.
Ранее на юге Москвы три человека пострадали при столкновении такси с Chevrolet. В прокуратуре отметили, что «водитель такси не уступил дорогу и не предоставил преимущество проезда». Пострадавшие — таксист и его пассажир, а также пассажир Chevrolet.
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