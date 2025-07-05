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Военная операция на Украине ,  
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Задержанного главу района Дагестана вывезли из зоны военной операции

Задержанного главу района Дагестана Амиралиева вывезли из зоны военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Махмуд&nbsp;Амиралиев
Махмуд Амиралиев (Фото: Администрация Карабудахкентского района)

Обвиняемого в мошенничестве главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева вывезли из зоны военной операции на Украине в республику, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Главу района привезли из зоны боевых действий и «процессуально задержали» на территории Дагестана.

Глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, в телеграм-канале, что Амиралиев подписал контракт «внезапно» три недели назад. Он был в Запорожской области.

Главу района Дагестана задержали по делу о хищении
Общество
Махмуд Амиралиев

5 июля Амиралиева задержали по делу о мошенничестве, ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса.

По версии следствия, чиновник предложил директору коммерческой организации заключить контракт на выполнение работ по строительству водопровода для сел Губден и Гурбуки за 20% от его стоимости. В результате было похищено более 56 млн руб.

По информации ТАСС, Амиралиев — родственник экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. С конца июня Магомедов находится под подпиской о невыезде по делу о хищениях.

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Теги
Дарья Беспалько
Дагестан мошенничество Военная операция на Украине
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