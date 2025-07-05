Астрономы сообщили о выбросе на Солнце рекордно большого протуберанца
Солнце выбросило рекордно большой протуберанец, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Специалисты опубликовали видео выброса плазмы, который произошел в первой половине 5 июля на правом краю Солнца.
«На кадре новая гигантская плазменная структура размером более 1 млн км, выброшенная в сторону северного полюса Солнечной системы», — говорится в сообщении.
Ранее, 4 июля, аналогичный по размеру протуберанец зарегистрировали у противоположного южного полюса звезды, уточнили в лаборатории.
За неделю на Солнце зафиксировали минимум шесть протуберанцев, отметили ученые. По их словам, ни один из выбросов плазмы не задел Землю.
Протуберанец — образование из раскаленных газов, которое поднимается и удерживается над поверхностью Солнца магнитным полем.
В середине июня на Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за месяц — ее интенсивность оценили как M8. Эпицентр вспышки находился в активной области 4114, которая была направлена точно на Землю.
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