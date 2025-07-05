 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко призвал не скрывать просчеты в начале Великой Отечественной

Александр Лукашенко на открытии музея Славы Могилевщины
Александр Лукашенко на открытии музея Славы Могилевщины (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

В СССР «прошлепали» начало Великой Отечественной войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии музея Славы Могилевщины.

В ходе церемонии Лукашенко обратился к сотрудникам музея и попросил ничего не скрывать в военной истории. По мнению президента Белоруссии, необходимо помнить о «просчетах, допущенных в начале войны».

«Нам нужна сейчас справедливость! <...> Не надо скрывать, как мы «прошлепали» начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией», — заявил Лукашенко.

Поражения начала Великой Отечественной войны не были связаны с тем, что «советские воины были хуже немецких», уверен белорусский президент. По его мнению, СССР был не готов к войне.

«Мы умиротворяли фашистов: «Вот, не нападут, договор о ненападении и прочее», — отметил Лукашенко.

Президент отметил, что Белоруссия ни на кого не нападает и будет «умиротворять кого угодно». Однако стране следует «готовиться к войне, чтобы она не случилась вновь на нашей земле», подчеркнул Лукашенко.

Музей Славы Могилевщины расположен в Могилевском районе, рядом с Буйничским полем, где проходили оборонительные бои во время Великой Отечественной войны.

В центре представлены экспозиции о событиях войны, а также основные этапы развития региона и его достижения.

Лукашенко предложил народу молиться на власть за отсутствие войны
Политика
Александр Лукашенко

В конце июня Лукашенко заявил о необходимости для белорусского народа молиться на власть за то, что Белоруссия не участвует в вооруженных конфликтах. Президент подчеркнул, что ситуация значительно усложнится, если «внутри пойдут проблемы», потому что вокруг страны — «змеи подколодные», которые шипят и «готовы сюда ринуться».

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Беспалько
Александр Лукашенко Белоруссия Великая Отечественная война
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Политика
Лукашенко заявил о способности белорусской армии дать отпор агрессору
Политика
Лукашенко предложил народу молиться на власть за отсутствие войны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
РСТ не зафиксировал снижения бронирований туров в Азербайджан Общество, 17:59
ЦСКА обыграл белградский ОФК в матче Братского кубка Спорт, 17:58
В секторе Газа в американских гуманитарных работников бросили гранаты Политика, 17:49
В Строгино загорелся торговый центр Общество, 17:32
Рыбакина сенсационно проиграла в третьем круге Уимблдона Спорт, 17:29
Reuters сообщил о планах ЕС сократить импорт пшеницы и сахара с Украины Экономика, 17:25
Лукашенко призвал не скрывать просчеты в начале Великой Отечественной Политика, 17:22
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 17:10
Пользователи пожаловались на сбой в Telegram Общество, 17:08
Нидерланды решили удвоить плату за проживание для работающих украинцев Политика, 16:50
В Португалии прошли похороны погибшего в ДТП футболиста «Ливерпуля» Жоты Спорт, 16:49
В Ленобласти предупредили об ухудшении мобильного интернета из-за дронов Общество, 16:33
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30