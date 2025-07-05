Лукашенко призвал не скрывать просчеты в начале Великой Отечественной

Александр Лукашенко на открытии музея Славы Могилевщины (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

В СССР «прошлепали» начало Великой Отечественной войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии музея Славы Могилевщины.

В ходе церемонии Лукашенко обратился к сотрудникам музея и попросил ничего не скрывать в военной истории. По мнению президента Белоруссии, необходимо помнить о «просчетах, допущенных в начале войны».

«Нам нужна сейчас справедливость! <...> Не надо скрывать, как мы «прошлепали» начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией», — заявил Лукашенко.

Поражения начала Великой Отечественной войны не были связаны с тем, что «советские воины были хуже немецких», уверен белорусский президент. По его мнению, СССР был не готов к войне.

«Мы умиротворяли фашистов: «Вот, не нападут, договор о ненападении и прочее», — отметил Лукашенко.

Президент отметил, что Белоруссия ни на кого не нападает и будет «умиротворять кого угодно». Однако стране следует «готовиться к войне, чтобы она не случилась вновь на нашей земле», подчеркнул Лукашенко.

Музей Славы Могилевщины расположен в Могилевском районе, рядом с Буйничским полем, где проходили оборонительные бои во время Великой Отечественной войны. В центре представлены экспозиции о событиях войны, а также основные этапы развития региона и его достижения.

В конце июня Лукашенко заявил о необходимости для белорусского народа молиться на власть за то, что Белоруссия не участвует в вооруженных конфликтах. Президент подчеркнул, что ситуация значительно усложнится, если «внутри пойдут проблемы», потому что вокруг страны — «змеи подколодные», которые шипят и «готовы сюда ринуться».