Лукашенко призвал не скрывать просчеты в начале Великой Отечественной
В СССР «прошлепали» начало Великой Отечественной войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии музея Славы Могилевщины.
В ходе церемонии Лукашенко обратился к сотрудникам музея и попросил ничего не скрывать в военной истории. По мнению президента Белоруссии, необходимо помнить о «просчетах, допущенных в начале войны».
«Нам нужна сейчас справедливость! <...> Не надо скрывать, как мы «прошлепали» начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией», — заявил Лукашенко.
Поражения начала Великой Отечественной войны не были связаны с тем, что «советские воины были хуже немецких», уверен белорусский президент. По его мнению, СССР был не готов к войне.
«Мы умиротворяли фашистов: «Вот, не нападут, договор о ненападении и прочее», — отметил Лукашенко.
Президент отметил, что Белоруссия ни на кого не нападает и будет «умиротворять кого угодно». Однако стране следует «готовиться к войне, чтобы она не случилась вновь на нашей земле», подчеркнул Лукашенко.
Музей Славы Могилевщины расположен в Могилевском районе, рядом с Буйничским полем, где проходили оборонительные бои во время Великой Отечественной войны.
В центре представлены экспозиции о событиях войны, а также основные этапы развития региона и его достижения.
В конце июня Лукашенко заявил о необходимости для белорусского народа молиться на власть за то, что Белоруссия не участвует в вооруженных конфликтах. Президент подчеркнул, что ситуация значительно усложнится, если «внутри пойдут проблемы», потому что вокруг страны — «змеи подколодные», которые шипят и «готовы сюда ринуться».
Читайте РБК в Telegram.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео
В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана
Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата
У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов