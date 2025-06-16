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Общество ,  
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МВД опровергло создание нового дизайна российского паспорта

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Информация о смене дизайна паспорта гражданина России не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

«Министерством внутренних дел Российской Федерации, равно как и иными федеральными органами исполнительной власти, новый вид паспорта взамен действующего не разрабатывался», — написала она, добавив, что законодательных инициатив по указанной тематике в МВД также не поступало.

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Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вместе с тем министерство прорабатывает вопросы защиты паспорта и совершенствования некоторых его характеристик, добавила представитель ведомства.

Ранее одно из PR-агентств сообщило, что в ближайшее время обсудит в Госдуме проект дизайна нового паспорта, который будет объединять в себе функции общегражданского и заграничного. Цвет обложки у документа предполагается сделать синим. 

В конце мая МВД сообщило, что российский паспорт можно оформить на дому. Если заявитель не может самостоятельно посетить подразделение по вопросам миграции, к нему направят сотрудника МВД, который на месте оформит документы и впоследствии вручит готовый паспорт.

Для получения услуги родственникам или законным представителям необходимо подать заявление в ближайшее отделение миграционного подразделения.

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Полина Минаева
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