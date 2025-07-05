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Политика ,  
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Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС в Рио по видеосвязи

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин по видеосвязи выступит на XVII саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро в воскресенье, 6 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Пленарное заседание будет посвящено миру и безопасности, реформе глобального управления. Лидеры поговорят о будущем сотрудничества в рамках БРИКС, о международной повестке, уточнили в Кремле.

Ушаков объяснил решение Путина не ехать на саммит БРИКС позицией Бразилии
Политика
Владимир Путин

О том, что Путин не будет лично присутствовать на саммите, сообщил в конце июня помощник президента Юрий Ушаков. Он объяснил, что решение связано с позицией Бразилии насчет ордера Международного уголовного суда.

В марте 2023 года МУС в Гааге выдал ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кремль назвал его юридически ничтожным.

Ушаков отметил, что лично на саммит БРИКС приедет глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, а Путин пообщается с участниками в режиме видеоконференции.

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Софья Полковникова
Владимир Путин Рио-де-Жанейро БРИКС Бразилия
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