Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС в Рио по видеосвязи
Президент России Владимир Путин по видеосвязи выступит на XVII саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро в воскресенье, 6 июля, сообщает пресс-служба Кремля.
Пленарное заседание будет посвящено миру и безопасности, реформе глобального управления. Лидеры поговорят о будущем сотрудничества в рамках БРИКС, о международной повестке, уточнили в Кремле.
О том, что Путин не будет лично присутствовать на саммите, сообщил в конце июня помощник президента Юрий Ушаков. Он объяснил, что решение связано с позицией Бразилии насчет ордера Международного уголовного суда.
В марте 2023 года МУС в Гааге выдал ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кремль назвал его юридически ничтожным.
Ушаков отметил, что лично на саммит БРИКС приедет глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, а Путин пообщается с участниками в режиме видеоконференции.
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