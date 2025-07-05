В Одессе взорвался автомобиль с военным
Взрыв произошел в автомобиле Opel в Одессе, ранен мужчина, сидевший внутри машины, сообщает «РБК-Украина» в телеграм-канале. По данным «Страны», пострадавший является военным.
В местной полиции сообщили, что взрыв в Opel произошел утром 5 июля, «пострадал местный мужчина», с ним работают врачи.
На фото с места происшествия виден красный полуразваленный автомобиль, внутри сидит мужчина, вокруг находятся люди. На другом видео видно, как мужчину на носилках несут в карету скорой помощи.
Ранее в июне при подрыве автомобиля погиб полковник одесского военкомата. Взорван был Renault Megane, автомобиль принадлежал Березовскому районному ТЦК Одесской области. «Страна» тогда писала, что машину взорвали дистанционно.
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