 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Одессе взорвался автомобиль с военным

Сюжет
Военная операция на Украине

Взрыв произошел в автомобиле Opel в Одессе, ранен мужчина, сидевший внутри машины, сообщает «РБК-Украина» в телеграм-канале. По данным «Страны», пострадавший является военным.

В местной полиции сообщили, что взрыв в Opel произошел утром 5 июля, «пострадал местный мужчина», с ним работают врачи.

На фото с места происшествия виден красный полуразваленный автомобиль, внутри сидит мужчина, вокруг находятся люди. На другом видео видно, как мужчину на носилках несут в карету скорой помощи.

МЧС ответило на сообщения о взрывах автомобилей в центре Москвы
Общество

Ранее в июне при подрыве автомобиля погиб полковник одесского военкомата. Взорван был Renault Megane, автомобиль принадлежал Березовскому районному ТЦК Одесской области. «Страна» тогда писала, что машину взорвали дистанционно.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
взрыв автомобиля Одесса военные Украина
Материалы по теме
Стала известна дата прощания с погибшим при взрыве экс-мэром Луганска
Политика
В Киеве снова прозвучали взрывы
Политика
Мэр Одессы заявил о взрыве в городе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
Bloomberg узнал об отказе BlackRock искать деньги на Украину из-за Трампа Финансы, 11:39
«Ливерпуль» выплатит семье погибшего Жоты всю сумму по контракту игрока Спорт, 11:38
Два аэропорта в России ограничили полеты Политика, 11:30
Лайнер Ryanair загорелся на Майорке Общество, 11:28
Джон Джонс вернулся в пул допинг-тестирования UFC ради боя в Белом доме Спорт, 11:19
Президент Киргизии рассказал, зачем его стране нужен русский язык Политика, 11:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Какие риски несет приостановка сотрудничества Ирана с МАГАТЭ Политика, 11:01
Как «отец Лабубу» построил игрушечную империю стоимостью $45 млрдПодписка на РБК, 10:56
Чемпионка Европы в беге на 1500 м сообщила об онкологическом заболевании Спорт, 10:46
Росавиация заявила об остановке вылетов самолетов из Шереметьево Общество, 10:41
В Одессе взорвался автомобиль с военным Политика, 10:32
В «Сбере» сообщили о двойном ударе по малому бизнесу из-за высоких ставок Финансы, 10:31