В Одессе взорвался автомобиль с военным

Взрыв произошел в автомобиле Opel в Одессе, ранен мужчина, сидевший внутри машины, сообщает «РБК-Украина» в телеграм-канале. По данным «Страны», пострадавший является военным.

В местной полиции сообщили, что взрыв в Opel произошел утром 5 июля, «пострадал местный мужчина», с ним работают врачи.

На фото с места происшествия виден красный полуразваленный автомобиль, внутри сидит мужчина, вокруг находятся люди. На другом видео видно, как мужчину на носилках несут в карету скорой помощи.

Ранее в июне при подрыве автомобиля погиб полковник одесского военкомата. Взорван был Renault Megane, автомобиль принадлежал Березовскому районному ТЦК Одесской области. «Страна» тогда писала, что машину взорвали дистанционно.