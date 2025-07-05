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Военная операция на Украине ,  
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Турция отказалась комментировать участие в «коалиции дронов» для Украины

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Военная операция на Украине

Турция отказалась комментировать сообщения о присоединении к «коалиции дронов» для закупок беспилотников Украине, сообщили в администрации президента страны агентству «РИА Новости».

«Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства», — сообщили изданию.

В администрации заявили, что позиция страны по конфликту на Украине ясна и неоднократно озвучивалась, а также напомнили, что Турция оказывает все усилия для его урегулирования, как посредник между Кремлем и Киевом.

«Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта», — сказал представитель администрации, отказавшись ответить на уточняющие вопросы.

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Фото: Omar Marques / Getty Images

Ранее в Минобороны Латвии заявили, что Рига поддержала желание Бельгии и Турции присоединиться к БПЛА-коалиции, которую в том числе возглавляет Великобритания.

«Международная коалиция беспилотников продолжает расти, и это явный сигнал о том, что поддержка Украины не только сохраняется, но и становится все более сильной и непоколебимой», — привели в ведомстве слова министра обороны Латвии Андриса Спрудса.

В Минобороны страны также напомнили, что в коалиции, за исключением Турции и Бельгии, состоят 18 государств, включая Украину, Францию, Германию и Польшу. Москва осуждает любую поддержку Украине. Россия считает, что это лишь затягивает конфликт.

Переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта возобновились в мае. Стороны провели два раунда — 16 мая и 2 июня, оба в Стамбуле.

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Полина Дуганова
дроны БПЛА Украина Турция Стамбул коалиция поставки оружия
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