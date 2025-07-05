Турция отказалась комментировать участие в «коалиции дронов» для Украины
Турция отказалась комментировать сообщения о присоединении к «коалиции дронов» для закупок беспилотников Украине, сообщили в администрации президента страны агентству «РИА Новости».
«Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства», — сообщили изданию.
В администрации заявили, что позиция страны по конфликту на Украине ясна и неоднократно озвучивалась, а также напомнили, что Турция оказывает все усилия для его урегулирования, как посредник между Кремлем и Киевом.
«Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта», — сказал представитель администрации, отказавшись ответить на уточняющие вопросы.
Ранее в Минобороны Латвии заявили, что Рига поддержала желание Бельгии и Турции присоединиться к БПЛА-коалиции, которую в том числе возглавляет Великобритания.
«Международная коалиция беспилотников продолжает расти, и это явный сигнал о том, что поддержка Украины не только сохраняется, но и становится все более сильной и непоколебимой», — привели в ведомстве слова министра обороны Латвии Андриса Спрудса.
В Минобороны страны также напомнили, что в коалиции, за исключением Турции и Бельгии, состоят 18 государств, включая Украину, Францию, Германию и Польшу. Москва осуждает любую поддержку Украине. Россия считает, что это лишь затягивает конфликт.
Переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта возобновились в мае. Стороны провели два раунда — 16 мая и 2 июня, оба в Стамбуле.
Читайте РБК в Telegram.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео
В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана
Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата
У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов