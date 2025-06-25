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В Петербурге машина Росгвардии слетела с трассы и уехала в лес. Видео

В Петербурге машина Росгвардии слетела с трассы и уехала в лес

В Петербурге машина Росгвардии слетела с трассы и уехала в лес. Видео
Video

В Санкт-Петербурге на Заповедной улице машина Росгвардии попала в аварию — съехала с дороги и улетела в лес. На видео с места происшествия видно, что она находится среди деревьев. У машины повреждена крыша.

«По факту ДТП с участием служебного автомобиля проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия», — сообщили РБК в управлении вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Росгвардия машина ДТП
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