Сеул отправит посланника в Россию из-за партнерства Москвы и Пхеньяна

Ли Чжэ Мен (Фото: Lee Jin-Man / Getty Images)

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, который вступил в должность 4 июня, рассматривает возможность отправки специальных посланников в десять стран, включая Россию, передало агентство «Ренхап» со ссылкой на администрацию главы государства.



«Это правда, что наше правительство стремится к возможности отправить специальных посланников в ведущие страны мира», — сообщили агентству в президентском офисе, отметив непрерывные контакты со своими иностранными коллегами.

В десятке стран — Россия, куда решили также направить спецпосланника «на фоне укрепления военного сотрудничества» Москвы с Пхеньяном.

Аналогичный шаг предпримут в отношении ряда других государств — в том числе Австралии, Канады, Франции, Индии, а также Европейского союза.

Спецпосланники призваны «должным образом разъяснить философию управления и внешнеполитическую программу нового правительства», пояснила администрация главы государства.

В начале своего президентского срока бывший президент Мун Чжэ Ин направил специальных посланников в США, Китай, Японию, Россию и ЕС, а у Пак Кын Хе, которая была президентом республики с 2013 по 2017 год, были спецпосланники в США и Китай.