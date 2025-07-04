Сеул отправит посланника в Россию из-за партнерства Москвы и Пхеньяна
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, который вступил в должность 4 июня, рассматривает возможность отправки специальных посланников в десять стран, включая Россию, передало агентство «Ренхап» со ссылкой на администрацию главы государства.
«Это правда, что наше правительство стремится к возможности отправить специальных посланников в ведущие страны мира», — сообщили агентству в президентском офисе, отметив непрерывные контакты со своими иностранными коллегами.
В десятке стран — Россия, куда решили также направить спецпосланника «на фоне укрепления военного сотрудничества» Москвы с Пхеньяном.
Аналогичный шаг предпримут в отношении ряда других государств — в том числе Австралии, Канады, Франции, Индии, а также Европейского союза.
Спецпосланники призваны «должным образом разъяснить философию управления и внешнеполитическую программу нового правительства», пояснила администрация главы государства.
В начале своего президентского срока бывший президент Мун Чжэ Ин направил специальных посланников в США, Китай, Японию, Россию и ЕС, а у Пак Кын Хе, которая была президентом республики с 2013 по 2017 год, были спецпосланники в США и Китай.
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