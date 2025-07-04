Надежда Савченко опровергла, что попала в российский плен
Бывшая депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала фейком информацию, что она попала в российский плен. Видеообращение она опубликовала на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).
«Не убили меня. Не в плену я. Свободная и живая», — заявила экс-депутат.
Ранее украинский журналист Всеволод Филимоненко в своем YouTube-канале сообщил, что Савченко якобы была взята в плен под Купянском.
Савченко была депутатом Верховной рады с 2014 по 2019 год. Она участвовала в конфликте в Донбассе. В июле 2014 года СК России сообщил, что она находится в СИЗО Воронежа (ведомство заявляло, что Савченко сама пересекла границу), и обвинил ее в соучастии в убийстве журналистов ВГТРК.
В марте 2016 года российский суд приговорил ее к 22 годам лишения свободы, но вскоре Савченко помиловал президент России Владимир Путин. В том же году ее обменяли на двух россиян.
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