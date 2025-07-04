Трофейное оружие НАТО передано бойцам созданного в Запорожской области отряда имени Мартына Пушкаря, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Несколько сотен единиц стрелкового вооружения, пулеметов, минометов и гранатометов уже в ближайшее время будут задействованы в боевых действиях в Запорожской области и западной части ДНР.

Один из бойцов отряда Павел Больбот рассказал ТАСС , что подобное вооружение солдаты ВСУ встречают только в учебной части.«Я проходил обучение в Польше. Нам показывали, как работать с АГС. Это 40-мм миномет. Дальность стрельбы 1,5 км. К нему также еще прилагается тренога. И его расчет три человека по той причине, что транспортировать очень тяжело, и в работе он тоже очень тяжелый», — рассказал Больбот.

Отряд имени Мартына Пушкаря был создан несколько месяцев назад. В его состав вошли бывшие военнослужащие ВСУ, перешедшие на сторону России.



Мартын Пушкарь — полтавский полковник, принимал участие в битвах во время восстания гетмана Богдана Хмельницкого и был его близким соратником. Участник сражения на Дрожи-поле 1655 года между русско-казацким и польско-крымским войсками. Являлся убежденным сторонником ориентации на Русское царство.