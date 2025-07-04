 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В российский отряд из бывших военных ВСУ передали трофейное оружие НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине

Трофейное оружие НАТО передано бойцам созданного в Запорожской области отряда имени Мартына Пушкаря, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Несколько сотен единиц стрелкового вооружения, пулеметов, минометов и гранатометов уже в ближайшее время будут задействованы в боевых действиях в Запорожской области и западной части ДНР.

ФСБ сообщила об обнаружении в ДНР схрона бомб с отравляющим веществом
Политика

Один из бойцов отряда Павел Больбот рассказал ТАСС, что подобное вооружение солдаты ВСУ встречают только в учебной части.

«Я проходил обучение в Польше. Нам показывали, как работать с АГС. Это 40-мм миномет. Дальность стрельбы 1,5 км. К нему также еще прилагается тренога. И его расчет три человека по той причине, что транспортировать очень тяжело, и в работе он тоже очень тяжелый», — рассказал Больбот.

Отряд имени Мартына Пушкаря был создан несколько месяцев назад. В его состав вошли бывшие военнослужащие ВСУ, перешедшие на сторону России.

Мартын Пушкарь — полтавский полковник, принимал участие в битвах во время восстания гетмана Богдана Хмельницкого и был его близким соратником. Участник сражения на Дрожи-поле 1655 года между русско-казацким и польско-крымским войсками. Являлся убежденным сторонником ориентации на Русское царство.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине НАТО оружие
Материалы по теме
Бойцы ВДВ в зоне спецоперации получили укороченный автомат Калашникова
Политика
Какое оружие Украина может использовать для ударов вглубь России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
SCMP узнала, что поражение России на Украине не в интересах Китая Политика, 02:17
Колумбия экстрадирует международного наркоторговца по запросу России Общество, 01:59
В российский отряд из бывших военных ВСУ передали трофейное оружие НАТО Политика, 01:40
В Париже похитили банкира из Узбекистана и потребовали с него $10 млн Общество, 01:26
В Киеве снова прозвучали взрывы Политика, 01:10
Роспотребнадзор назвал места, где разрешено купание в Москве Общество, 00:57
Трамп заявил, что США продолжают помогать Украине Политика, 00:39
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Трамп не увидел прогресса после переговоров с Путиным об Украине Политика, 00:21
Производитель вин Kacha Valley оказался фигурантом дела «Южуралзолота» Бизнес, 00:00
В июне снижение цен на жилье в России резко ускорилось Недвижимость, 00:00
Онлайн-продавцы объединились с сетями против скидок на Wildberries и Ozon Технологии и медиа, 00:00
Почти 40 человек отравились в Москве на туристическом судне Общество, 03 июл, 23:50
Bild узнал, как Берлин пытается помочь Киеву «тайной сделкой» по Patriot Политика, 03 июл, 23:40