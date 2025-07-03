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Общество ,  
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В Петербурге спрогнозировали первое за 160 лет июльское наводнение

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Наводнение ожидается 4 июля в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, оно может стать первым июльским за 160 лет, сообщил главный синоптик города Александр Колесов, передает 78.ru.

«За всю историю Санкт-Петербурга в июле было всего одно наводнение 12 июля 1865 года. После этого 160 лет не складывалось условий в городе для наводнения. И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени», — отметил он.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Западный ветер начнет усиливаться утром 4 июля, порывы в акватории Финского залива составят до 20–25 м/с, что создаст нагон воды к Петербургу. В самом городе ветер будет сильный в порывах — до 20 м/с.

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) придется закрывать, сообщил Колесов.

Изменение погоды обусловлено прохождением над Петербургом теплого атмосферного фронта, объяснил специалист.

По словам Колесова, в четверг температура воздуха в городе поднялась до +28 °C. Вечером в город придет холодный атмосферный фронт «Енгин» (Engin), который принесет резкое похолодание. Наводнение в городе будет сопровождаться «аккомпанементом» в виде летних ливней и шквалистых порывов ветра.

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