Ректора УралГУФК в Челябинске арестовали по делу о взятках от студентов

Фото: СУ СК России по Челябинску

Суд заключил под стражу ректора Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) Евгения Черепова, которого обвиняют в получении взяток, сообщает пресс-служба СК по региону в телеграм-канале.



Суд по ходатайству следователя регионального СКР отправил ректора под стражу до 30 августа 2025 года. Черепова подозревают в получении взяток от студентов за хорошие оценки, а также во внесении ложных данных в официальные документы.

По версии следствия, с сентября 2023-го по апрель 2024 года, еще занимая пост заведующего кафедрой в Южно-Уральском государственном университете, он получил от одного студента не менее 20 тыс. руб. за фиктивные оценки и зачеты. При том что сам студент занятия не посещал. Позже, в июне того же года, подозреваемый договорился с другим студентом о получении 200 тыс. руб. за аналогичные услуги.

В ходе расследования в доме и на работе Черепова провели обыски. Против него возбудили дело по статье о получении взятки за незаконные действия — ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса. Черепову грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее, 25 июня, ректора и сотрудников Дагестанского государственного аграрного университета имени М.М. Джамбулатова задержали с поличным при получении взятки . За деньги фигуранты решали вопросы студентов о приеме на учебу и сдаче экзаменов. Также работники вуза, составляя подложные документы, занимались хищением бюджета учебного заведения.

Во время обысков в кабинетах задержанных обнаружили свыше 5 млн руб. с пояснительными записками от студентов о предназначении денег — для сдачи сессии, перевода на индивидуальный график обучения и за прием на учебу.