Глава МИД Франции эмоционально ответил на слова о неонацизме на Украине

Жан-Ноэль Барро (Фото: lesrencontreseconomiques.fr)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро резко ответил мужчине, который заявил, что Барро поддерживает «фашистское и неонацистское правительство» Украины. Диалог произошел во время конференции «Экономические встречи в Экс-ан-Провансе».

«Поддержка, которую вы оказали Украине, является поддержкой фашистского и неонацистского правительства», — сказал слушатель.

На вопрос, желает ли он победы России, мужчина ответил отрицательно, а потом заявил, что не поддерживает государственный переворот, который произошел под его «окном в Киеве в 2014 году с 650 смертями».

Тогда Барро эмоционально ответил слушателю: «Немного уважения, сэр, к героическому сопротивлению украинского народа захватчику, который борется за целостность своей территории и который борется за нашу безопасность».

Зимой 2013/2014 года на Украине разгорелись массовые протесты, получившие название Евромайдан. Демонстранты выступали против отказа тогдашнего президента Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Протесты в Киеве переросли в ожесточенные столкновения между митингующими и силовиками. В результате насилия погибли более ста человек, многие были ранены. Эти события привели к бегству Януковича из страны и смене власти.

Москва события на Украине расценила как государственный переворот.