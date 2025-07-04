 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава МИД Франции эмоционально ответил на слова о неонацизме на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Жан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро (Фото: lesrencontreseconomiques.fr)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро резко ответил мужчине, который заявил, что Барро поддерживает «фашистское и неонацистское правительство» Украины. Диалог произошел во время конференции «Экономические встречи в Экс-ан-Провансе».

«Поддержка, которую вы оказали Украине, является поддержкой фашистского и неонацистского правительства», — сказал слушатель.

На вопрос, желает ли он победы России, мужчина ответил отрицательно, а потом заявил, что не поддерживает государственный переворот, который произошел под его «окном в Киеве в 2014 году с 650 смертями».

Тогда Барро эмоционально ответил слушателю: «Немного уважения, сэр, к героическому сопротивлению украинского народа захватчику, который борется за целостность своей территории и который борется за нашу безопасность».

Один из инициаторов Евромайдана подал в отставку
Политика
Мустафа Найем

Зимой 2013/2014 года на Украине разгорелись массовые протесты, получившие название Евромайдан. Демонстранты выступали против отказа тогдашнего президента Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Протесты в Киеве переросли в ожесточенные столкновения между митингующими и силовиками. В результате насилия погибли более ста человек, многие были ранены. Эти события привели к бегству Януковича из страны и смене власти.

Москва события на Украине расценила как государственный переворот.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Франция Евромайдан Украина
Материалы по теме
Неонацистская группа с уехавшим в Россию лидером анонсировала сбор в США
Политика
В Екатеринбурге силовики провели рейд против неонацистов
Общество
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Маск назвал главную задачу анонсированной им новой партии в США Политика, 19:03
Знакомый подорвавшейся с экс-мэром Луганска женщины рассказал о ней Политика, 18:54
Эксперты назвали самые эффективные инструменты рекламы и продвижения Отрасли, 18:52
Barclays повысил прогноз цен на нефть Brent на 2025 год до $72 за баррель Инвестиции, 18:47
В Екатеринбурге завели дело против двух адвокатов за мошенничество Общество, 18:47
«Спартак» приобрел права на голкипера сборной Казахстана Спорт, 18:33
В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «резиновыми» квартирами Недвижимость, 18:30
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Москалькова подтвердила возвращение двух мирных жителей Курской области Политика, 18:21
Пляжи Курортного района Петербурга после наводнения. Видео Общество, 18:20
Рино Бариллари и его жизнь в фотожурналистике: кадры, сенсации, драки Стиль, 18:11
«Первый канал» вернулся в тройку лидеров по итогам первого полугодия Технологии и медиа, 18:07
Как выглядит Санкт-Петербург после июльского наводнения. Фоторепортаж Общество, 18:05 
Дуда заявил, что Польша поставками тяжелых вооружений спасла Украину Политика, 18:00
В работе Telegram и WhatsApp в России произошел сбой Технологии и медиа, 17:59