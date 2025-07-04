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Общество ,  
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В Геленджике детей отвезли на ЕГЭ на патрульной машине с мигалками

Фото: gelen_social / Telegram
Фото: gelen_social / Telegram

В Геленджике застрявших в пробке школьников отвезли на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) на патрульной машине с мигалками, сообщила замглавы города по социальным вопросам Янина Скорикова в телеграм-канале.

«Вот так с мигалками на патрульных машинах наших детей доставили в школу на пересдачу экзамена. За такое доброе и внимательное отношение благодарим сотрудников ГИБДД Геленджика», — говорится в сообщении чиновницы.

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Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

После возникшей пробки под Геленджиком полицейские вместе с представителями администрации города начали искать детей, которые ехали на сдачу госэкзамена. Всего было семь учеников из Пшады и Архипо-Осиповки.

Пробка возникла на трассе М-4 «Дон», сообщил телеканал «Кубань 24». Большегруз, перевозивший трубы, застрял на одном из поворотов. По словам стоящих в пробке водителей, полицейские вызвали на место кран, чтобы вытащить многотонный грузовик.

Происшествие парализовало движение в обе стороны. Телеканал со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Карты» сообщил, что на 8:10 со стороны Краснодара пробка растянулась на 8 км, со стороны Геленджика — более чем на 5 км.

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Полина Минаева
ЕГЭ Школа Геленджик ГИБДД
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