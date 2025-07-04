В Омске балкон рухнул на женщину во время урагана
В Омске из-за урагана на местную жительницу обрушился балкон на улице Герцена, женщина выжила, но получила травмы, пишет «Город 55».
Пострадавшая омичка находится в больнице, где получает необходимую помощь.
Прокуратура начала проверку после инцидента с падением балкона.
«Предварительно установлено, что во время сильного ветра на женщину, стоявшую на крыльце банка, расположенного на первом этаже многоэтажного жилого дома 2006 года постройки по ул. Герцена, 232, в г. Омске, упала балконная плита», — говорится в сообщении прокуратуры Омской области в телеграм-канале.
Правоохранители оценят действия управляющей организации, осуществляющей техническое обслуживание дома.
СУ СК России по региону написало, что в отношении компании могут возбудить уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание, если инцидент не привел к смерти двух и более человек, — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.
Прошедшая 4 июля гроза в Омске привела к разрушениям в городе: ветер срывал крыши домов, опрокидывал остановки и ломал балконы зданий. Жильцы одного из домов в Омске остались без газа.
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