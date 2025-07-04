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VK ответил на сообщения о возможной отмене VK fest из-за наводнения

VK пообещал провести VK fest в Петербурге по графику, несмотря на шторм
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Музыкально-развлекательный open air фестиваль VK Fest, который должен состояться 5 и 6 июля в Санкт-Петербурге, готовится принять гостей согласно установленному графику, несмотря на непогоду, сообщили РБК в пресс-службе VK, который организует мероприятие.

«Застройка VK Fest продолжается в штатном режиме. Угрозы отмены фестиваля из-за непогоды нет» — сказали в компании.

На странице фестиваля во «ВКонтакте» представители VK уточнили, что следят за ситуацией с погодой и будут «своевременно публиковать все изменения». Такой комментарий появился в ответ на вопросы пользователей в связи с подтоплением Невой части парка «300-летие Санкт-Петербурга», где должен пройти фестиваль.

«Там вроде сцену подтопило. Точно состоится все?» — спросил организаторов один из подписчиков. Он приложил видео, на котором видно, как вода приблизилась к главной сцене.

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Утром 4 июля синоптики зарегистрировали в акватории Финского залива порывы ветра со скоростью 27 м/с. В Петербурге штормовой ветер сопровождался сильным ливнем.

При этом уровень воды в Неве при закрытых створках комплекса защитных сооружений (КЗС) поднялся до 95 см и продолжил повышаться, сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

По его словам, первого за 160 лет наводнения Петербургу удалось избежать именно благодаря закрытым накануне створкам дамбы. Метеоролог ожидает, что ветер начнет стихать ближе к вечеру пятницы.

Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод
Фото: Сестрорецкий Оружейный Завод

Из-за непогоды городские энергетики перешли в особый режим работы и устраняют «локальные нарушения электроснабжения», сообщили в компании «Россети Ленэнерго».

Сотрудники МЧС совершили не менее 200 выездов для устранения последствий ненастья в Петербурге, в том числе уборки поваленных деревьев. По данным МЧС, упавшие стволы и ветки повредили восемь автомобилей и покалечили пять человек.

Объявленный в городе желтый уровень опасности будет действовать до 01:00 5 июля.

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Денис Малышев, Евгения Стогова Евгения Стогова
VK музыкальный фестиваль Санкт-Петербург штормовой ветер наводнение Нева
ВК (VK INC)
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