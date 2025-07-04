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Военная операция на Украине ,  
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Погибшая в Ростовской области пенсионерка была воспитательницей

Слюсарь: погибшая из-за падения дрона пенсионерка была воспитательницей
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Из-за падения беспилотника в Ростовской области погибла 75-летняя воспитательница Ангелина Шаповалова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио региона Юрий Слюсарь.

По его словам, женщина с 1970-х годов была воспитателем в школе-интернате, а затем многие годы проработала заведующей в детском саду.

«Светлая память… Искренние соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал Ангелину Яковлевну. Мы окажем родным и близким всю необходимую материальную помощь и поддержку», — написал он.

В Ростовской области пенсионерка погибла при обрушении дома из-за БПЛА
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Фото:Яндекс.Карты

Ранее Слюсарь сообщил, что ночью на 4 июля Ростовская область подверглась налету украинских беспилотников.

Из-за падения дрона в восьмиквартирном жилом доме в Миллеровском районе обрушилась плита перекрытия, в результате чего скончалась пенсионерка. Из разрушенного дома эвакуировали 20 жителей.

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Александра Озерова
Ростовская область смерть пенсионерка воспитательница
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