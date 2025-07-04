 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Москва и Киев провели «санитарный обмен» ранеными

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле

В рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей Москва и Киев провели в пятницу, 4 июля, санитарный обмен ранеными с линии фронта, сообщил РБК источник российской переговорной группе.

«Сегодня также состоялся очередной этап бессрочных санитарных обменов ранеными», — сказал собеседник.

О начале таких обменов сообщил 12 июня помощник президента России Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной.

Россия и Украина обменялись пленными
Политика
Фото:ТАСС

Ранее сегодня стало известно, что Россия и Украина провели очередной паритетный обмен пленными. С российской стороны об этом сообщили Минобороны и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, с украинской — президент Украины Владимир Зеленский и украинский координационный штаб.

Москва и Киев провели «санитарный обмен» ранеными
Video

Стороны, как и в прошлый обмен 26 июня, не раскрыли число возвращенных людей.

Наряду с военными Россия вернула с Украины двух плененных жителей Курской области, уточнил РБК источник в переговорной группе.

Во время переговоров в Стамбуле 2 июня Москва и Киев договорились обменяться в формате «всех на всех» ранеными, тяжелобольными, а также лицами моложе 25 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку

Трамп: на территории Белого дома пройдёт бой UFC

Доходность перевозчиков угля упала в разы. Подробности

Президент Перу удвоила свою зарплату

«Большой, красивый законопроект» Трампа может обойтись Tesla в миллиарды

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Самвел Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении

Вице-президент «Транснефти» погиб в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Владимир Мединский обмен пленными раненые военнослужащие Военная операция на Украине
Материалы по теме
Россия и Украина провели новый этап обмена пленными
Политика
«Мы дома»: российские военные после обмена пленными с Украиной
Политика
Киев вернул Москве двух плененных жителей Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Vk ответил на сообщения о возможной отмене Vk fest из-за наводнения Технологии и медиа, 16:01
Кадыров обратился к недоброжелателям из-за слухов о смерти Политика, 16:00
Венецианский кинофестиваль откроется фильмом Паоло Соррентино Life, 15:59
В Петербурге пять человек пострадали из-за сильного ветра и ливня Общество, 15:49
Нидерланды лишили гражданства родившегося в СССР нобелевского лауреата Общество, 15:40
Клишас согласился с критикой «хайпового законопроекта» об алкоголе Политика, 15:34
Впервые в истории Уимблдона в 1/8 финала вышла лаки-лузер Спорт, 15:33
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов Политика, 15:31
Как в Чехии встали поезда метро и трамваи из-за блэкаута Общество, 15:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:25
Минэнерго составило реестр майнинг-оборудования. Для чего это нужно Крипто, 15:21
Павлюченкова победила бывшую первую ракетку мира на Уимблдоне Спорт, 15:18
У экс-министра обороны Украины прошли обыски по делу о закупках для ВСУ Политика, 15:14
Ночная атака БПЛА на Ростовскую область привела к повреждению 32 объектов Политика, 15:12