Москва и Киев провели «санитарный обмен» ранеными

В рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей Москва и Киев провели в пятницу, 4 июля, санитарный обмен ранеными с линии фронта, сообщил РБК источник российской переговорной группе.

«Сегодня также состоялся очередной этап бессрочных санитарных обменов ранеными», — сказал собеседник.

О начале таких обменов сообщил 12 июня помощник президента России Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной.

Ранее сегодня стало известно, что Россия и Украина провели очередной паритетный обмен пленными. С российской стороны об этом сообщили Минобороны и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, с украинской — президент Украины Владимир Зеленский и украинский координационный штаб.

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Стороны, как и в прошлый обмен 26 июня, не раскрыли число возвращенных людей.

Наряду с военными Россия вернула с Украины двух плененных жителей Курской области, уточнил РБК источник в переговорной группе.

Во время переговоров в Стамбуле 2 июня Москва и Киев договорились обменяться в формате «всех на всех» ранеными, тяжелобольными, а также лицами моложе 25 лет.