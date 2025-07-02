Путин подписал закрытый указ о кадровых перестановках
Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых назначениях в силовых структурах и отставках высокопоставленных сотрудников Минюста, СК, МВД и МЧС, пишет телеграм-канал «Честный детектив» (проект ВГТРК, объединенный с «Вести.Дежурная часть») со ссылкой на копию документа, не опубликованного официально.
Согласно данным «Честного детектива», новые должности получили:
- Максим Ваничкин (начальник УВД по Юго-Западному административному округу Москвы) стал замначальника ГУ МВД России по Москве по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан;
- Сергей Воложинов (заместитель начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю) — начальник УМВД по Курганской области; это назначение, в частности, в мае допускал источник местного портала «Область 45»;
- Михаил Должиков (заместитель прокурора Ставропольского края) — первый заместитель прокурора Нижегородской области;
- Юрий Завьялов (замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю) — министр внутренних дел по Республике Тыва;
- Александр Иванов — замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД;
- Александр Коробейников (замглавы УМВД по Белгородской области) — замначальника ГУ МВД по Херсонской области;
- Андрей Макеев — замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, на сайте ведомства у него указана эта должность;
- Дмитрий Свинов (врио главы ГУ МВД по Волгоградской области) — начальник ГУ МВД по Волгоградской области;
- Николай Смоляков (замглавы полиции — начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Краснодарскому краю) — замначальника ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России;
- Бэликто Базаров — глава следственного управления СК по Сахалинской области, эту должность он занимает с августа 2020 года;
- Константин Мальцев (врио главы следственного управления СК по Республике Алтай) — глава следственного управления СК по Республике Алтай;
- Алексей Попов — глава следственного управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Он находится на этом посту с августа 2020 года.
Помимо прочего, закрытым указом от должностей был отстранен ряд высокопоставленных сотрудников Минюста, СК, МВД и МЧС, отмечает телеграм-канал. Среди них:
- замдиректора департамента международного права и сотрудничества Минюста Дмитрий Бабекин;
- директор департамента государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности Минюста Владимир Лукьянов;
- руководитель СУ СК по Кемеровской области Александр Безукладников;
- руководитель СУ СК по Кировской области Андрей Виноградов;
- замглавы МВД по Республике Татарстан Фяргат Мухаметзянов;
- замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Московской области Артур Озеров;
- главный инспектор МВД Дмитрий Петрунин;
- глава ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов;
- директор департамента информационных технологий и связи МЧС Евгений Горленко.
РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
В мае Путин присвоил звания 19 генералам. В частности, звание генерал-лейтенанта получил заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе Кирилл Кулаков, который занимает эту должность с июня 2024 года.
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