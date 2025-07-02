Путин подписал закрытый указ о кадровых перестановках

ВГТРК сообщил о закрытом указе Путина с кадровыми перестановками

12 высокопоставленных сотрудников МВД, МЧС, СК и прокуратуры получили новые должности, девять — лишились постов, пишет «Честный детектив» со ссылкой на указ президента России. Официально документ не был опубликован

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых назначениях в силовых структурах и отставках высокопоставленных сотрудников Минюста, СК, МВД и МЧС, пишет телеграм-канал «Честный детектив» (проект ВГТРК, объединенный с «Вести.Дежурная часть») со ссылкой на копию документа, не опубликованного официально.

Согласно данным «Честного детектива», новые должности получили:

Помимо прочего, закрытым указом от должностей был отстранен ряд высокопоставленных сотрудников Минюста, СК, МВД и МЧС, отмечает телеграм-канал. Среди них:

замдиректора департамента международного права и сотрудничества Минюста Дмитрий Бабекин;

директор департамента государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности Минюста Владимир Лукьянов;

руководитель СУ СК по Кемеровской области Александр Безукладников;

руководитель СУ СК по Кировской области Андрей Виноградов;

замглавы МВД по Республике Татарстан Фяргат Мухаметзянов;

замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Московской области Артур Озеров;

главный инспектор МВД Дмитрий Петрунин;

глава ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов;

директор департамента информационных технологий и связи МЧС Евгений Горленко.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

В мае Путин присвоил звания 19 генералам. В частности, звание генерал-лейтенанта получил заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе Кирилл Кулаков, который занимает эту должность с июня 2024 года.