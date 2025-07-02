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Путин подписал закрытый указ о кадровых перестановках

ВГТРК сообщил о закрытом указе Путина с кадровыми перестановками
12 высокопоставленных сотрудников МВД, МЧС, СК и прокуратуры получили новые должности, девять — лишились постов, пишет «Честный детектив» со ссылкой на указ президента России. Официально документ не был опубликован
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых назначениях в силовых структурах и отставках высокопоставленных сотрудников Минюста, СК, МВД и МЧС, пишет телеграм-канал «Честный детектив» (проект ВГТРК, объединенный с «Вести.Дежурная часть») со ссылкой на копию документа, не опубликованного официально.

Согласно данным «Честного детектива», новые должности получили:

  • Максим Ваничкин (начальник УВД по Юго-Западному административному округу Москвы) стал замначальника ГУ МВД России по Москве по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан;
  • Сергей Воложинов (заместитель начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю) — начальник УМВД по Курганской области; это назначение, в частности, в мае допускал источник местного портала «Область 45»;
  • Михаил Должиков (заместитель прокурора Ставропольского края) — первый заместитель прокурора Нижегородской области;
  • Юрий Завьялов (замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю) — министр внутренних дел по Республике Тыва;
  • Александр Иванов — замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД;
  • Александр Коробейников (замглавы УМВД по Белгородской области) — замначальника ГУ МВД по Херсонской области;
  • Андрей Макеев — замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, на сайте ведомства у него указана эта должность;
  • Дмитрий Свинов (врио главы ГУ МВД по Волгоградской области) — начальник ГУ МВД по Волгоградской области;
  • Николай Смоляков (замглавы полиции — начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Краснодарскому краю) — замначальника ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России;
  • Бэликто Базаров — глава следственного управления СК по Сахалинской области, эту должность он занимает с августа 2020 года;
  • Константин Мальцев (врио главы следственного управления СК по Республике Алтай) — глава следственного управления СК по Республике Алтай;
  • Алексей Попов — глава следственного управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Он находится на этом посту с августа 2020 года.

Помимо прочего, закрытым указом от должностей был отстранен ряд высокопоставленных сотрудников Минюста, СК, МВД и МЧС, отмечает телеграм-канал. Среди них:

  • замдиректора департамента международного права и сотрудничества Минюста Дмитрий Бабекин;
  • директор департамента государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности Минюста Владимир Лукьянов;
  • руководитель СУ СК по Кемеровской области Александр Безукладников;
  • руководитель СУ СК по Кировской области Андрей Виноградов;
  • замглавы МВД по Республике Татарстан Фяргат Мухаметзянов;
  • замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Московской области Артур Озеров;
  • главный инспектор МВД Дмитрий Петрунин;
  • глава ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов;
  • директор департамента информационных технологий и связи МЧС Евгений Горленко.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

В мае Путин присвоил звания 19 генералам. В частности, звание генерал-лейтенанта получил заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе Кирилл Кулаков, который занимает эту должность с июня 2024 года.

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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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