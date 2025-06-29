 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков объяснил, когда определят дату нового раунда переговоров с Киевом

Сюжет
Военная операция на Украине

Сроки третьего раунда переговоров Москвы и Киева определят в самое ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях встреч в формате ЕАЭС в Минске. Об этом сообщает белорусский телеканал «Первый информационный».

Так он ответил на вопрос о планах новых встреч российской и украинской делегаций.

«Нет, в ближайшее время пока нет. Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, ускорение переговоров зависит от позиции Украины.

«Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», — добавил Песков.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что взгляд Москвы на проблемы известен, кроме того, есть «положение дел на земле, от которого нельзя абстрагироваться».

Картина конфликта Москвы и Киева «сложная, она непростая», отметил он.

Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной
Политика
Владимир Путин

Делегации России и Украины провели предыдущие две встречи в мае и начале июня в Стамбуле. На последних переговорах стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня. Стороны также договаривались об обмене военнопленными и телами погибших бойцов. Стороны провели обмен пленными в несколько этапов, в июне Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной. По его словам, Москве и Киеву нужно согласовать место и время. Путин подчеркнул, что главы делегаций находятся в постоянном оперативном контакте и «постоянно созваниваются».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Дмитрий Песков переговоры
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной
Политика
Кремль раскрыл, когда определят дату нового раунда переговоров с Украиной
Политика
Захарова назвала ответственных за сроки новых переговоров с Киевом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Би-би-си рассказал о распространении напечатанного на 3D-принтере оружия Технологии и медиа, 00:29
Минобороны сообщило о перехвате двух дронов за час над Азовским морем Политика, 00:11
Что изменится для россиян в июле и какие законы вступят в силу Политика, 00:00
Выдача ипотеки упала, но и ставка тоже: итоги года без льготной ипотеки Недвижимость, 00:00
Песков объяснил, когда определят дату нового раунда переговоров с Киевом Политика, 29 июн, 23:53
В Пакистане при наводнении погибли минимум 45 человек Общество, 29 июн, 23:25
Баку назвал провокацией и фейком заявление диаспоры в России с критикой Политика, 29 июн, 23:21
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 29 июн, 23:05
В Тбилиси доставили тело воевавшего на стороне Украины грузина Политика, 29 июн, 22:57
WSJ описала, как Грэм словами о клюшках убеждал Трампа ударить по Ирану Политика, 29 июн, 22:37
Макрон попросил Иран соблюдать ДНЯО и сотрудничать с МАГАТЭ Политика, 29 июн, 22:27
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 29 июн, 22:12
В Перми начали расследовать массовое отравление во время выпускного Общество, 29 июн, 21:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 29 июн, 21:37