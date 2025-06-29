Песков объяснил, когда определят дату нового раунда переговоров с Киевом

Сроки третьего раунда переговоров Москвы и Киева определят в самое ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях встреч в формате ЕАЭС в Минске. Об этом сообщает белорусский телеканал «Первый информационный».

Так он ответил на вопрос о планах новых встреч российской и украинской делегаций.

«Нет, в ближайшее время пока нет. Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, ускорение переговоров зависит от позиции Украины.

«Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», — добавил Песков.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что взгляд Москвы на проблемы известен, кроме того, есть «положение дел на земле, от которого нельзя абстрагироваться».

Картина конфликта Москвы и Киева «сложная, она непростая», отметил он.

Делегации России и Украины провели предыдущие две встречи в мае и начале июня в Стамбуле. На последних переговорах стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня. Стороны также договаривались об обмене военнопленными и телами погибших бойцов. Стороны провели обмен пленными в несколько этапов, в июне Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной. По его словам, Москве и Киеву нужно согласовать место и время. Путин подчеркнул, что главы делегаций находятся в постоянном оперативном контакте и «постоянно созваниваются».