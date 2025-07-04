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Конфликт в Афганистане ,  
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Песков ответил на вопрос о контактах Путина с властями Афганистана

Песков: в настоящий момент контакты Путина с властями Афганистана не планируются
Сюжет
Конфликт в Афганистане
Флаг Исламского Эмирата Афганистан над посольством в Москве
Флаг Исламского Эмирата Афганистан над посольством в Москве (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В планах президента России Владимира Путина пока нет контактов с властями Исламского Эмирата Афганистан, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент таких планов нет», — ответил Песков на вопрос о контактах президента с руководством Афганистана.

Пресс-секретарь добавил, что контакты будут налаживаться в рамках двусторонних отношений на различных уровнях.

Что такое «Талибан»? История и идеология исламистской организации
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Сторонники Талибана отмечают двухлетнюю годовщину их прихода к власти в стране, Кабул, Афганистан,&nbsp;2023 год

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом 3 июля заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

Афганистан был переименован в Исламский Эмират Афганистан с приходом талибов к власти в августе 2021 года.

В апреле 2025 года Верховный суд исключил движение «Талибан» из перечня террористических организаций, в котором он находился с 2003 года.

Как сообщил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, решение признать Исламский Эмират Афганистан было принято президентом Владимиром Путиным по предложению главы МИДа Сергея Лаврова.

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