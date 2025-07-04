Песков ответил на вопрос о контактах Путина с властями Афганистана
В планах президента России Владимира Путина пока нет контактов с властями Исламского Эмирата Афганистан, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«В настоящий момент таких планов нет», — ответил Песков на вопрос о контактах президента с руководством Афганистана.
Пресс-секретарь добавил, что контакты будут налаживаться в рамках двусторонних отношений на различных уровнях.
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом 3 июля заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
Афганистан был переименован в Исламский Эмират Афганистан с приходом талибов к власти в августе 2021 года.
В апреле 2025 года Верховный суд исключил движение «Талибан» из перечня террористических организаций, в котором он находился с 2003 года.
Как сообщил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, решение признать Исламский Эмират Афганистан было принято президентом Владимиром Путиным по предложению главы МИДа Сергея Лаврова.
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