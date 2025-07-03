Почти 40 человек отравились в Москве на туристическом судне

Почти 40 человек с туристического судна в Москве обратились с жалобой на отравление, ведутся лабораторные исследования еды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Тридцать шесть человек с туристического судна обратились с жалобой на отравление, рвоту и диарею. Взяты пробы в пищеблоке. Материалы следствия — на контроле у прокуратуры города. Проводятся лабораторные исследования образцов еды, которая употреблялась на судне», — говорится в сообщении экстренных служб.

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщили, что организовали надзорные мероприятия в связи с информацией в СМИ об отравлении пассажиров теплохода «Николай Карамзин».

Как отметили экстренные службы, 30 мая пассажиры уже жаловались на отравление и рвоту на судне той же компании. По информации телеграм-канала SHOT, речь шла о теплоходе «Михаил Булгаков», который, как и «Николай Карамзин», принадлежит «Московскому туристическому флоту».

Тогда за медицинской помощью с подозрением на ротавирусную инфекцию обратились более 100 человек. После осмотра теплохода специалисты Роспотребнадзора заявили о «грубых нарушениях санитарно-эпидемиологических требований». Следственный отдел ЛУ МВД на водном транспорте возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса — нарушение санитарно-эпидемиологических правил.