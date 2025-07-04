Москве предсказали «погодное проклятье выходных»

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На северо-запад России возвращается «погодное проклятье выходных» — в Москве, Санкт-Петербурге и Карелии ближайшие дни не будет комфортной погоды. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам метеоролога, из-за циклона «Енгин» в регионах пройдут сильные дожди с грозой и ветром. В Петербурге началось затопление, а в западных и северных районах Подмосковья циклон отметился короткими ливнями, они будут идти до конца дня. В выходные хорошей погоды ожидать также не стоит.

О плохой погоде в столичном регионе также предупредил департамент транспорта. 4 июля в городе пройдет дождь с грозой, а порывы ветра могут достигать до 17 м/с.

Ведомство призвало водителей соблюдать скоростной режим и не парковать автомобили около деревьев и шатких конструкций.

«Погодное проклятие выходных» — это шуточное название для явления, когда погода по выходным дням оказывается менее комфортной, чем в рабочие дни.

4 июля в Петербурге началось наводнение — с внешней стороны защитных сооружений уровень воды там поднялся выше 180 см.

Синоптики ранее прогнозировали первое за 160 лет июльское наводнение в городе. Утром начал усиливаться западный ветер в городе до 20–25 м/с. Это создало нагонную волну, которая двинулась по Финскому заливу в сторону Петербурга.