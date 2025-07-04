Ветер сорвал часть крыши в Петербурге. Видео

Опубликованы видеокадры, как ветер сорвал часть крыши в Санкт-Петербурге

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Сильный ветер в Санкт-Петербурге сорвал несколько листов кровли с крыши одного из домов.

На видеозаписи можно увидеть, что обломок приземлился прямо перед проезжающим автомобилем, но, к счастью, не задел его.

4 июля в Санкт-Петербурге бушует непогода. Порывы ветра могут достигать до 24 м/с, также в некоторых частях города началось наводнение — в некоторых местах уровень воды поднялся выше 180 см.

В регионе продлили желтый уровень погодной опасности, сообщают на сайте Гидрометцентра.