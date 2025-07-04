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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР приговорили за наемничество гражданина Швейцарии и Израиля

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 49-летнего гражданина Швейцарии и Израиля Ави Дорона Мотолы за участие по контракту в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным суда, Мотола прибыл на Украину в апреле 2022 года и вступил в украинскую армию в качестве наемника. Мужчина прошел военное обучение, ему выдали огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и спецснаряжение. В феврале 2025 года Мотола принял участие в военных действиях против России.

За службу ему заплатили эквивалент более 2,7 млн руб.

Приговор вынесен на основании ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса России — участие наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

Колумбийского наемника осудили на 28 лет за вторжение в Курскую область
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Ранее в июне суд приговорил к 28 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб. взятого в плен гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса за наемничество и терроризм, его также признали виновным по некоторым другим статьям.

Осужденный вступил в ряды украинских войск в конце 2024 года, он участвовал в нападении на Курскую область. Суд установил, что Пабло Пуэнтес Боорхэс угрожал огнестрельным оружием мирным гражданам, участвовал в блокировании территории Суджанского района. Российские военные взяли колумбийца в плен во время боев у деревни Александрия в Суджанском районе.

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Софья Полковникова
Военная операция на Украине наемничество ДНР
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