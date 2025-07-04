Вице-президент «Транснефти» перед смертью отправил жене прощальные СМС

«РИА Новости» узнало о прощальной переписке вице-президента «Транснефти» с женой

Андрей Бадалов (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, найденный мертвым в Москве, отправил жене перед своей смертью прощальные сообщения, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В момент происшествия женщина с двумя дочерями находилась в квартире, где проживала с Бадаловым.

«По предварительным данным, перед смертью он отправлял супруге сообщения, прощался», — сказал агентству собеседник.

Тело топ-менеджера «Транснефти» обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе. Оперативно-следственная группа выясняет обстоятельства, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

По данным Mash, тело обнаружил охранник ЖК. Телеграм-канал уточняет, что у Бадалова были проблемы с сердцем, он носил холтер — медицинский прибор для суточного мониторинга кардиопоказателей.

62-летний Андрей Бадалов работал в «Транснефти» с 2021 года. Он курировал вопросы цифровой трансформации и информационных технологий. До назначения в «Транснефть» Бадалов возглавлял научно-исследовательский институт «Восход».