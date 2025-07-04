В Красноярском крае задержали воспитателя лагеря, где насиловали мальчика
Воспитатель летнего лагеря в Красноярском крае, где трое подростков 11 и 13 лет изнасиловали 10-летнего мальчика, задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности, сообщило региональное управление СК.
Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор». По данным следствия, ребенок сообщил о насилии над ним воспитателю, но он не принял мер к его защите, не уведомил администрацию лагеря о произошедшем и не сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Из-за этого ребенка продолжали насиловать.
В настоящее время решается вопрос об избрании воспитателю лагеря меры пресечения.
Ранее следователи завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса (насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу.
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