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ТАСС узнал об аресте замруководителя Росгидромета

ТАСС: замруководителя Росгидромета Радькову арестовали по делу о мошенничестве
Наталия Радькова
Наталия Радькова (Фото: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)

Басманный суд в Москве арестовал замруководителя Росгидромета Наталию Радькову, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 уголовного кодекса). По этой статье ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

Суд отправил Радькову под стражу. По словам собеседника агентства, защита чиновницы подала апелляцию на это решение, но ее отклонили.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

РБК обратился за комментарием в Басманный суд Москвы и к адвокату Михаилу Мушаилову.

Росгидромет — это Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ее вышестоящий орган — Минприроды.

Радькова работала в Росгидромете с 2012 года, пост замруководителя занимала с 2017-го.

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Александра Озерова
Басманный суд Росгидромет арест мошенничество
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