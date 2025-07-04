В Бурунди толпа убила шестерых людей, обвиненных в колдовстве
Шесть человек, обвиненных в колдовстве, были убиты в восточноафриканском государстве Бурунди, сообщило AFP со ссылкой на местного чиновника.
По словам источника, инцидент произошел 30 июня после обвинений, выдвинутых членами влиятельного молодежного движения правящей партии, известного как «Имбонеракуре». ООН и правозащитные организации характеризуют эту группу как вооруженное ополчение, отмечает AFP.
Чиновник рассказал, что группа молодых людей из «Имбонеракуре» ворвалась в дома около 10 человек, обвиненных в колдовстве, а затем напала на них. Шесть человек были убиты, двое из них сожжены заживо. Остальные были забиты дубинками или побиты камнями, которые бросали им в головы, добавил он.
По его словам, еще трое человек также были избиты, но в итоге спасены после вмешательства полиции.
Губернатор провинции Бужумбура Дезире Нсенгиюмва заявил 1 июля, что в связи с инцидентом были арестованы 12 человек.
Несколько правозащитных групп, включая Human Rights Watch, обвиняли «Имбонеракуре» в убийствах и пытках десятков людей, особенно во время авторитарного правления бывшего президента Пьера Нкурунзизы, находившегося у власти с 2005 по 2020 год.
Как отмечает AFP, Бурунди — преимущественно христианская страна, при этом там глубоко укоренились традиционные верования, а необъяснимые смерти часто приписывают колдовству.
Только в прошлом году Верховный суд приговорил бывшего премьер-министра к пожизненному заключению по обвинениям, включающим «использование колдовства для угрозы жизни президента, дестабилизации экономики и незаконного обогащения».
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