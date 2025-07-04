В Сирии представили новый герб страны

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа представил новый государственный герб страны на официальной церемонии в Дамаске, передает агентство SANA.

Новый герб Сирийского государства представляет собой орла с тремя звездами над головой. Хвост орла украшен пятью перьями, каждое из которых представляет один из основных географических регионов Сирии: северный, восточный, западный, южный и центральный.

Каждое крыло состоит из семи перьев, в общей сложности у орла четырнадцать перьев, представляющих все сирийские провинции. Это символическое симметричное распределение подчеркивает важность каждой провинции и ее роль в стабильности государства, пишет SANA.

По словам аш-Шараа, новый визуальный образ Сирии, представленный в виде хищной птицы, символизирует силу, решимость, скорость, мастерство, острое зрение и мудрость.

«Эта птица — искусный маневренный боец, парящий в небесах, умелый охотник, защитник своей семьи. Ее цвет — словно чистейший металл, который не подвластен времени. Таким был сирийский народ на протяжении всей истории, и таким он должен быть в новой эре», — сказал он.

В декабре 2024 года, после прихода аш-Шараа к власти, в Сирии также утвердили новый флаг. Он представляет собой трехцветное полотно — зелено-бело-черное, на нем три красные звезды. До этого флаг был также трехцветным — красно-бело-черным, на нем были две зеленые звезды.

Как отмечает ТАСС, до этого герб Сирии представлял из себя ястреба со щитом на груди, на котором располагались три звезды и старый флаг. В лапах птица держала ленту с надписью «Сирийская Арабская Республика». Таким образом, герб был похож на свою предыдущую версию, принятую в 1980 году при бывшем президенте Сирии Хафезе Асаде — разница заключалась лишь в повороте головы ястреба и цветах флага на его груди.