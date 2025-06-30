Трамп отменил действовавшие с 2004 года санкции против Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене с 1 июля режима санкций против Сирии, действовавшего с 2004 года, сообщил Белый дом на официальном сайте.
Указ, в частности, разрешает ослабить экспортный контроль над некоторыми товарами и отменяет ограничения на оказание Сирии иностранной помощи.
Трамп также поручил госсекретарю США Марко Рубио пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма и решение о признании «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) иностранной террористической организацией.
Кроме того, указ предписывает пересмотреть внесение лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа в американский список особо опасных международных террористов.
В мае Евросоюз официально снял с Сирии экономические санкции. Из списка исключили 24 пункта, в том числе Центробанк Сирии и компании, работающие в сфере нефтедобычи и переработки хлопка.
США в свою очередь исключили из санкционного списка «Сирийские авиалинии», несколько банков, включая ЦБ, и судоходные компании. Также американский Минфин разрешил транзакции с сирийской нефтяной компанией Sytrol и некоторыми другими организациями энергетического сектора.
Дискуссия о снятии действовавших десятилетия санкций против Сирии началась, после того как бывший президент страны Башар Асад был свергнут. Президентом переходного периода стал глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмед аль-Шараа.
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